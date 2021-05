Cristiano Ronaldo de plus en plus isolé au sein de la Juve

Cristiano Ronaldo passe sans doute la pire saison de sa carrière. Malgré des statistiques impressionnantes depuis son arrivée à Juventus ((79 buts en 95 matches de Série A), le Portugais n’est pas parvenu à créer la différence. Non seulement la Juve n’a pas réussi en Champions League, mais elle a perdu, cette saison, son hégémonie sur la Série A, et pourrait ne pas finir parmi les 4 premiers. Le club pourrait donc être privé de participation C1 la saison prochaine.

Les soucis de Ronaldo ne s’arrêtent pas là, car selon Gazetta Dello Sport, le Portugais est de moins en moins apprécié au vestiaire de la Juventus. Le quotidien rapporte que ses discussions avec ses coéquipiers lors des entraînements sont rares, et seraient réduites au strict minimum.

De plus, le jour de la défaite contre l’AC Milan, le Portugais a été vu en train de parader avec Andrea Agnelli à Maranello, le siège de Ferrari. Un timing mal choisi, qui n’était pas au goût de ses coéquipiers. D’autant plus que ces derniers sont de plus en plus agacés par les passe-droits régulièrement accordés à Ronaldo. La source ajoute par ailleurs que CR7 n’est pas pas perçu comme un leader par ses coéquipiers.

À noter que le vice-président de la Juventus, Pavel Nedved, avait annoncé que Pirlo et Ronaldo resteront à la Juventus. Mais ce que rapportent les médias italiens fait planer le doute. Affaire à suivre.

M.F.