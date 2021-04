Cristiano Ronaldo de nouveau critiqué en Italie

Cristiano Ronaldo continue à susciter la polémique en Italie. Souvent accusé d’être « individualiste », le Portugais a de nouveau attiré l’attention dimanche dernier lors du match contre Gênes, quand il a jeté son maillot par terre et regagné les vestiaires malgré la victoire (3-1), furieux de ne pas avoir marqué. Pour l’ancien joueur de la Vieille Dame Massimo Mauro, le club devrait se passer de lui.

« Ronaldo n’a jamais été un meneur là où il a joué et il ne le sera jamais », a déclaré l’ancien Biaconero à la Gazzetta dello Sport. Et d’ajouter : « Il est semblable à une entreprise et son chiffre d’affaires est plus important pour lui que le succès de l’équipe. Cristiano Ronaldo ne traîne pas ses coéquipiers avec lui, il veut toujours qu’ils lui donnent le ballon pour qu’il marque. C’est un grand individualiste, il n’est pas un joueur d’équipe. Du point de vue des résultats, la Juventus avec lui n’a pas fait mieux que par le passé, ils ont même fait pire en Ligue des champions. C’est pourquoi la meilleure chose pour tous les deux est que leurs chemins se séparent »

M.F.