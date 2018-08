Cristiano Ronaldo, comme un poisson dans l’eau à la Juve (Vidéo)

Cristiano Ronaldo est dans son élément à la Juventus de Turin et ne s’en cache pas. Il vient de le montrer lors de ses entraînements à Turin en l’absence de la plupart des joueurs du club, actuellement aux Etats Unis pour participer au All-Star Game Major League Soccer (MLS).

L’ancien joueur du Real Madrid a, en effet, remporté haut la main le défi du «Crossbar Challenge» contre Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur et Douglas Costa.

A travers ce célèbre jeu où le but est de toucher la barre transversale, Ronaldo a annoncé la couleur et montré l’étendue de son talent à ses coéquipiers.

S.L.

