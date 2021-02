Cristiano Ronaldo bat un nouveau record (PHOTO)

La légende du ballon rond, Cristiano Ronaldo, continue d’enchaîner les records. Cette fois-ci, ce n’est pas dans la pelouse qu’il vient d’enregistrer un nouveau record historique, mais au niveau des réseaux sociaux.

En effet, après avoir battu les records de Pelée et de Joseph Bican en nombre de buts, le Portugais est devenu le premier à atteindre la barre de 500 millions de followers, tous réseaux sociaux confondus. Ronaldo compte ainsi ce nombre de followers sur Facebook, Twitter et Instagram, une première dans l’histoire d’Internet. La star de Juventus règne ainsi dans les stades et ailleurs.

