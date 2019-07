Cristiano Ronaldo aurait menacé de quitter la Juventus (VIDEO)

Rien ne semble aller entre Cristiano Ronaldo et Maurizio Sarri. La Juve a perdu (3-2) son premier match amical, dimanche à Turin, contre le Tottenham.

Le Portugais faisait partie du onze de départ et a même marqué un but. Trois minutes seulement après sa réalisation, il a été remplacé. Sarri a estimé qu’après une heure de travail sur le terrain, il était préférable de le laisser se reposer. Mais cette décision n’a pas plu à Ronaldo, qui n’a pas caché sa déception lorsqu’il a quitté le terrain.

Il a tout de même quitté le jeu avec le sourire et salué le joueur qui est entré, Matheus Pereira. Ce qui l’aurait provoqué ensuite, c’est un commentaire du technicien italien. On ne sait pas exactement ses propos, mais, selon des sites italiens, il aurait reproché une erreur à CR7. Le joueur s’est ainsi énervé et n’a pas hésité à répondre à l’ancien coach de Chelsea, tout en se dirigeant vers le banc.

Ronaldo et Sarri devront faire plus d’efforts pour mener à bien leur mission. Le quintuple Ballon d’Or n’est pas convaincu par l’approche de l’Italien, ni par la manière dont il gère son effectif, toujours selon la presse italienne.

Cette dernière avance que Cristiano Ronaldo ferait pression sur Sarri pour que les choses s’arrangent, sinon, il menace de quitter le club en posant deux grosses offres qu’il a sur la table: une de Manchester United, qui rêve de voir sa vedette de retour, et une du Paris Saint-Germain prêt à tout pour attirer le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions.

Bhyer Kabiro