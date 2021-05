Cristiano Ronaldo au coeur d’une polémique au Portugal

Cristiano Ronaldo a provoqué une nouvelle polémique. Alors que son avenir est au cœur de toutes les spéculations dans la presse sportive, le Portugais alimente également la presse à scandales. Son achat de l’appartement le plus cher à Lisbonne à 7.2 millions d’euros a fait couler beaucoup d’encre au Portugal.

Le Portugais a suscité la polémique en ajoutant, sans permission, un auvent à son nouvel appartement. Le quotidien espagnol As rapporte les propos de l’architecte José Mateus, révolté par l’acte de Ronaldo. « Le manque de respect et l’ignoble profanation de notre travail et de notre architecture, sans le consentement des architectes, des voisins et sans projet approuvé par le conseil municipal de Lisbonne (…) c’est quelque chose dont je ne vais pas être témoin sans rien faire. (…) Aujourd’hui, il a marqué un but contre son camp, qui restera gravé en moi à jamais, dans mon architecture, et sous la forme d’un profond mépris », a-t-il déclaré.

La source ajoute que les autorités de la ville de Lisbonne ont ouvert une enquête à ce propos, affaire à suivre…

M.F.