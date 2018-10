Cristiano Ronaldo a la “conscience tranquille”

“Un crime abominable”. C’est en ces termes que l’attaquant de la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo, a qualifié les accusations portées à son encontre par Kathryn Mayorga, une Américaine de 34 ans. Cette dernière l’accuse en effet de l’avoir violée en 2009 et a déposé plainte contre lui dans l’Etat du Nevada.

La star d’une ballon rond s’est munie de son compte Twitter, ce mercredi, pour démentir à nouveau ces accusations portées à son égard.

“Je démens formellement les accusations portées à mon encontre. Le viol est un crime abominable qui va à l’encontre de ce que je suis et de ce à quoi je crois. Aussi déterminé que je sois à prouver mon innocence, je refuse d’alimenter ce spectacle médiatique monté par des gens cherchant à faire parler d’eux à mes dépens”, a-t-il écrit.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.

