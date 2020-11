Cristiano Jr sur les pas de son père: ses folles statistiques avec la Juve

Cristiano Ronaldo Junior est bien parti pour écrire son nom dans l’histoire du foot, aux côtés de son père. En effet, le fils de la légende portugaise enregistre déjà des statistiques impressionnantes avec les petits de la Juve.

Le petit garçon de 10 ans, qui porte le même numéro que son père, le 7, a déjà inscrit 58 buts et délivré 18 passes décisives en 23 matchs dans sa catégorie. Il a notamment marqué 4 buts lors d’une victoire de 7-1 de son équipe et 7 buts contre le Maritimo China à Madère, que les petits de la « Vieille dame » ont pulvérisé à 25-0.

Cristiano Ronaldo, de son côté, compte bien faire de son fils un joueur professionnel. « J’espère que mon fils pourra être comme son papa. Il dit qu’il sera encore meilleur que moi, mais je pense que ce sera difficile », avait-il déclaré à beIN Sports. Et d’ajouter : « Il s’adapte bien à la Juventus Turin et ça a été plus facile pour lui que pour moi ».

M.F.