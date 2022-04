CR Belouizdad-Wydad: suivez le match en direct (LIVE)

Le Wydad de Casablanca se déplacera, samedi à Alger, pour affronter la formation algérienne du Chabab Riadhi de Belouizdad au Stade du 5 juillet 1962 avec l’ambition de prendre une option sur les demi-finales avant le math retour.

Et c’est en favori que le double vainqueur de la plus prestigieuse des compétitions africaines de football (1992/2017) se présentera pour ce derby maghrébin qui l’opposera à un CR Belouizdad déterminé à passer ce cap des quarts qu’il avait échoué à surmonter deux fois de suite, la dernière ne datant que de la précédente édition suite à son élimination devant l’ES Tunis, après une défaite aux tirs au but.

En effet, le Wydad avait terminé la phase de poules en tête du classement du groupe D avec 15 points, réalisant 5 victoires pour une seule défaite en six journées disputées.

De son côté, le CR de Belouizdad avait terminé à la place du dauphin du groupe C avec 11 points derrière l’Espérance sportive de Tunis (leader, 15 points), réalisant trois victoires et un nul pour deux défaites.

Sur le plan local, le Wydad de Casablanca venait d’obtenir sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Trône, en battant le Chabab Mohammadia (SCCM) par 3 buts à 2, grâce à un doublé d’Ayman El Hassouni (30e et 67e) et Jalal Daoudi (82e).

Quant à lui, le Chabab de Belouizdad, leader incontesté du championnat d’Algérie de Ligue 1, a réalisé une sacré performance mardi soir en allant damer le pion à son dauphin la JS Saoura (1-0) pour porter son avance à neuf points et deux matchs de plus à disputer.

Pour le derby aux couleurs africaines de samedi, les hommes de Walid Regragui seront appelés à confirmer leur statut de favoris de cette édition 2022 de la Ligue des champions ainsi que la stabilité au niveau des prestations livrées jusque-là dans la compétition.

Le WAC, note-t-on, affiche des statistiques probantes en ce qui concerne ses déplacements lors de la phase de poules avec deux victoires pour une seule défaite essuyée, au même titre d’ailleurs que son adversaire algérien qui négocie très bien ses matchs à domicile (deux victoires et un nul).

Le coach Regragui devra, vraisemblablement, conserver à quelques détails près son équipe type avec Tagnaouti dans les cages, Dari, Rahim, El Amloud et Attiat en défense, Jaadi, Jabrane, El-Moutaraji et Mouaid Allafi au milieu et Hassouni et Tsoumou comme duo d’attaque.

Le latéral gauche Yahya Attiat Allah pourrait, toutefois, manqué à l’appel et seul le staff médical est en mesure de décider s’il pourra figurer dans la formation rentrante de Regraqui. Le joueur avait été touché à la cuisse lors du match de Ligue des Champions face au Petro Luanda (5-1). Sa blessure nécessitait dix jours de repos.

Pour sa part, l’entraîneur brésilien du CRB, Marcos Paqueta s’était montré confiant dans ses récentes déclarations, même si la mission des coéquipiers de Nessakh face au double vainqueur de la compétition s’annonce dure.

Le technicien brésilien, qui avait affirmé qu’à ce stade de la compétition, toutes les équipes se valent, a indiqué avoir « l’avantage d’affronter une équipe musulmane ce qui va nous permettre de disputer notre match retour en nocturne durant ce mois de ramadan ».

« Outre ce fait, nous ne sommes pas obligés de faire un long voyage, puisqu’on aura trois voir quatre heures de vols seulement. C’est un gros avantage pour nous et pour eux aussi », a-t-il expliqué.

S’agissant du WAC, Paqueta affirme posséder assez d’informations sur les wydadis et c’est à ce titre qu’il avait entamé la préparation de la confrontation d’Alger.

A noter que le CR Belouizdad évoluera ce samedi devant au moins 50 mille de ses supporters. En effet, l’Office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger) a annoncé mercredi dans un communiqué l’ouverture du Stade du 5 Juillet au public à partir de vendredi à l’occasion des quarts de finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF).

Le match sera dirigé par l’arbitre burundais Pacifique Ndabihawenimana.

Au dernier carré, le vainqueur entre CRB – Wydad Casablanca aura face à lui l’équipe victorieuse du quart de finale opposant l’Atletico Petroléos de l’Angola aux Sud- africains de Mamelodi Sundowns.

