Covid: prévue à Rabat, la Coupe du monde de tir sportif annulée

La Fédération Royale Marocaine de Tir Sportif (FRMTS) a annoncé l’annulation de la Coupe du monde de tir au fusil de chasse, prévue à Rabat en février prochain, en respect des mesures prises par le gouvernement marocain pour lutter contre la propagation du variant Omicron.

La décision d’annulation de la Coupe du monde intervient également « en raison de l’impossibilité d’organiser cet événement international compte tenu de la décision de suspension des vols, qui a fait du report de la Coupe du monde une évidence », a indiqué la FRMTS dans un communiqué parvenu samedi à la MAP.

La décision d’annulation « a été accueillie favorablement par la Fédération internationale de tir sportif (ISSF) compte tenu de la nécessité de prendre en considération les évolutions des conditions sanitaires mondiales imposées par la pandémie qui sont en dehors de la volonté de Fédération royale marocaine de tir sportif », a précisé la Fédération.

Et d’ajouter qu' »il sera convenu ultérieurement d’une autre date pour organiser la Coupe du monde de tir sportif dans de meilleures conditions, d’autant plus que cet événement coïncide avec le Championnat d’Afrique de Tir ».

« La FRMTS est actuellement en concertation avec la Fédération internationale de tir sportif pour tenir compte de l’agenda des compétitions internationales et du programme intensif des mois de février, mars et avril marqué par l’organisation de plusieurs compétitions en Égypte, en Indonésie, à Chypre et en Russie, qui auront lieu dans les délais préalablement spécifiés », selon la même source.

Le président délégué de la Fédération royale marocaine de tir sportif, Abdeladim Lhafi, est en contact permanent avec l’ISSF pour déterminer une date adaptée aux conditions sanitaires afin d’organiser la Coupe du monde qui sera probablement tenue à fin mai ou début juin, a fait savoir la FRMTS, se disant disposée à tous les niveaux, qu’ils soient techniques, organisationnels ou administratifs, à accueillir cet événement mondial.

Une délégation de l’ISSF s’était rendue au Maroc pour s’informer des préparatifs conformes au cahier de charges de la fédération internationale de la discipline et a affirmé la disposition de la FRMTS à organiser la Coupe du monde.

SL. (avec MAP)