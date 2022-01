Covid-19: les dernières nouvelles sur l’état de santé de Messi

La star argentine du PSG, Lionel Messi, en phase de reprise après avoir contracté le Covid-19 durant les fêtes de fin d’année, a déclaré forfait pour la réception de Brest samedi en Ligue 1, a indiqué vendredi l’entraîneur des Parisiens, Mauricio Pochettino.

Il s’agit de la dixième rencontre de championnat que va rater l’Argentin qui, entre blessures et retours tardifs de sélection, n’en a disputées que onze depuis son arrivée au PSG en août dernier.

«Leo va mieux. Il reste sous la supervision du staff médical. Nous espérons qu’il reviendra avec nous le plus rapidement possible», a précisé le technicien.

“Lionel Messi, dont l’évolution est bonne, poursuit son travail avec le staff médical et performance et réintégrera le groupe de façon progressive la semaine prochaine”, indique par ailleurs le club parisien dans le point médical avant Brest.

Depuis son retour au centre d’entraînement, jeudi 7 janvier, la «Pulga» s’exerce à part du groupe. Il pourrait effectuer son retour en compétition le dimanche 23 janvier, contre Reims, selon les médias sportifs.

Le club indique par ailleurs que le gardien remplaçant Denis Franchi a été testé positif à la Covid-19 et a été placé à l’isolement et soumis au protocole sanitaire adapté, tandis que le Brésilien Neymar Jr “poursuit son travail de reprise en salle avec des membres du staff médical et performance au Centre d’Entraînement Ooredoo”.

Alexandre Letellier, l’autre portier remplaçant, poursuit, de son côté, ses soins pour une lésion bas grade du mollet droit.

Testé positif au Covid-19 le 6 janvier, l’ailier argentin Angel Di Maria a repris l’entraînement collectif et postule pour une place dans l’équipe qui affrontera Brest. Le gardien Gianluigi Donnarumma, ainsi que les milieux Danilo Pereira et Julian Draxler, qui ont tous été contaminés par le coronavirus depuis le début d’année, sont également disponibles, indique la presse.

Le défenseur Sergio Ramos, absent lors des quatre premiers mois de compétition en raison de plusieurs blessures, a participé vendredi à l’entraînement collectif. Il pourrait jouer samedi ses premières minutes au Parc des Princes comme Parisien.

S.L. (avec MAP)