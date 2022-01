Covid-19: le PSG reporte son stage d’hiver

Le Paris Saint-Germain (PSG) a annoncé, mercredi, le report de son stage d’hiver, initialement prévu du 16 au 19 janvier au Qatar et en Arabie saoudite, en raison de la “situation sanitaire” en lien avec la pandémie du Covid-19 en France », a annoncé mercredi le club parisien. « Au vu de la situation sanitaire en France, le Paris Saint-Germain a décidé pour préserver la santé de son staff et de ses joueurs de reporter le Qatar Winter Tour 2022 et le match amical à Riyad », qui était prévu mercredi 19 janvier contre une sélection de joueurs locaux, selon un communiqué du club parisien.

Le stage, comme la rencontre amicale, « sont repoussés à des dates qui seront fixées ultérieurement », a précisé le club de la capitale, habitué à ce déplacement hivernal de quelques jours à Doha depuis le rachat du club en 2011 par le fonds QSI.

Le PSG accumule depuis les fêtes de Noël et de fin d’année les cas de Covid-19, à l’instar d’autres clubs de Ligue 1, dans le sillage de la déferlante du variant Omicron qui s’abat sur le pays depuis quelques semaines.

Plusieurs joueurs du PSG ont été testés positifs au Covid-19 depuis les fêtes de fin d’année, dont la star argentine Lionel Messi, Layvin Kurzawa, Juan Bernat, Sergio Rico, Gianluigi Donnarumma, Danilo Pereira, Nathan Bitumazala, Angel Di Maria et Julian Draxler.

Le PSG a désormais un programme allégé, avec trois matches à domicile d’affilée, contre Brest en L1 samedi (21h00), puis contre Reims le 23 janvier, et enfin face à Nice en Coupe de France le 31 janvier.

La France connaît une cinquième vague épidémique fulgurante accompagnée d’une flambée des contaminations au Covid-19 et des records inédits de nouveaux cas.

La veille, les autorités sanitaires ont recensé plus de 350.000 nouveaux cas en 24 heures.

S.L. (avec MAP)