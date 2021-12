Covid-19: la Liga touchée de plein fouet

La virulence de la sixième vague du coronavirus en termes de nombre d’infections touche de plein fouet le football espagnol. Presque toutes les équipes de la Liga ont été affectées par la pandémie avec des cas positifs après les vacances de Noël.

Depuis lundi, date fixée par la plupart des clubs pour reprendre les entraînements, l’hémorragie ne s’arrête pas. Au moins 140 cas parmi les joueurs et staffs techniques ont été signalés en première division après la pause festive, ce qui a mené le ministère de la Santé, en coordination avec les communautés autonomes, à décider la réduction à 75% le nombre des spectateurs dans les stades (50 % dans les stades fermés).

Il s’agit d’un nouveau pas en arrière, alors que depuis le 1er octobre, il n’y avait plus d’obstacles à la pleine capacité en extérieur et à 80 % en intérieur.

Avec la grande incertitude dans toutes les équipes quant au nombre de joueurs et d’entraîneurs qui seront disponibles pour la première journée de la phase retour de match, qui commence vendredi soir avec Valence-Espanyol et se poursuit dimanche 2 janvier, le football n’est pas étranger au processus que traverse la société et se trouve une fois de plus rattrapé par la pandémie alors qu’il semblait avoir retrouvé sa vitesse de croisière.

Spéculer sur la composition d’une équipe est aujourd’hui, plus que jamais, mission impossible. La mesure adoptée récemment par La Liga, instance qui gère le football professionnel en Espagne, de réaliser des tests antigéniques quotidiens (l’association patronale en fournit 60 par jour aux 42 clubs de première et deuxième divisions) et un test PCR après la pause de Noël a augmenté le nombre de cas dans le football professionnel.

La liste ne cesse de s’allonger. Barcelone a signalé 10 cas, le Real Madrid, 04 de plus après les neuf absents qu’il a connus il y a une semaine à San Mamés ; Valence, 04 ; Rayo Vallecano, 14 (seuls huit joueurs ont pu s’entraîner mardi) ; Real Sociedad, 10 ; Elche, 08 ; Celta, 09 ; Séville, 04, Atletico Madrid, 05.

Cependant, tous ceux qui ont été contrôlés positifs ces derniers jours ne sont pas forcément écartés pour la prochaine journée de championnat. Certaines des infections ont eu lieu au cours des deux dernières semaines et la décision du gouvernement espagnol de réduire la quarantaine de dix à sept jours donne à certains joueurs une chance de revenir en compétition ce week-end si leur condition physique le leur permet.

Face à cette situation, plusieurs clubs ont déjà demandé à La Liga le report de leurs matchs ou de l’ensemble des rencontres programmées pour cette journée.

Selon le protocole de La Liga, établi pour la saison précédente et en vigueur cette saison, tant qu’une équipe dispose de 13 joueurs, dont cinq de l’équipe première, et d’au moins un gardien de but, elle pourra jouer un match. Le règlement élaboré par l’association patronale prévoit également que, en première division, une équipe ne peut suspendre qu’un match par journée de championnat jusqu’à la 30ème journée (deux en deuxième division jusqu’à la 34e journée du championnat). Si elle doit le faire plus que cela ou au-delà de ce point du calendrier, le match sera perdu par forfait 3-0.

Ces mesures rigoureuses, critiquées par nombre de joueurs et responsables sportifs ces derniers jours, ont mis dans l’embarras plusieurs équipes qui évoquent une force majeure pour reporter les matchs des clubs touchés par un foyer de la pandémie.

Toutefois, La Liga se montre intransigeante, appelant les clubs à assumer leur responsabilité et à respecter à la lettre les dispositions du protocole anti-Covid mis en place depuis la saison dernière.

S.L. (avec MAP)

N.M.