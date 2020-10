Courtois: « Je préfère que Messi reste au Barça »

Le portier du Real de Madrid, Thibaut Courtois, estime que Messi devrait rester au FC Barcelone, considérant que ceci est dans l’intérêt de la Liga.

Dans un entretien accordé à Cadena Ser, Courtois s’est aussi penché sur l’éternel débat « Messi vs Ronaldo ». » Pour moi ils sont incomparables. Chacun vient d’un monde différent. Cristiano est plus porté vers la force et la vitesse, en plus d’avoir un talent pour marquer les buts. Messi, c’est plus un mélange de technique et de dribbles imprévisibles. On ne peut pas comparer. » a-t-il répondu.

Et de poursuivre au sujet de la crise de Messi avec le FC Barcelone : « A mon avis, la Liga, c’est ce qu’il y a de meilleur. Et je préfère que les meilleurs y restent ».

A noter que Messi avait annoncé au club qu’il souhaitait rompre son contrat en août dernier avant de revenir sur sa décision, le Barça ayant refusé son départ sans payer la clause.

M.F.