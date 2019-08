Courtisé par la FRMF, Halilhodzic évoque son avenir

Vahid Halilhodzic est revenu dans une interview accordée au magazine sportif français, SO FOOT, sur son départ du FC Nantes, ainsi que sur les négociations avec les responsables de la FRMF.

“J’avais beaucoup d’ambition pour cette saison. J’ai travaillé deux, trois mois, même plus, pour le projet de cette nouvelle équipe. Malheureusement, sur ce projet, on n’a pas fait ce que je voulais. J’ai eu une discussion avec le président Kita mercredi. Il a beaucoup insisté pour que je reste. On a trouvé un accord à l’amiable : je pars sans aucun centime. C’est un petit peu courageux de ma part”, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter concernant les rumeurs l’envoyant au Maroc: ”Je sais que vous pensez que je vais ailleurs mais pour le moment, je n’ai rien. Où je vais travailler et comment, je ne sais pas encore. Mais j’ai toujours l’enthousiasme et la volonté”.

Le Franco-Bosnien serait proche de succéder à Hervé Renard à la tête des Lions de l’Atlas, rapportent plusieurs médias locaux et français depuis quelques semaines. Le quotidien sportif L’Equipe avait même annoncé, jeudi, que des émissaires de la FRMF avaient rencontré Vahid dans un hôtel parisien.

Si Halilhodzic prend les rênes de la sélection nationale marocaine, il devrait toucher un salaire supérieur à 1,5 million de dirhams, avait annoncé Al-Massae. Et d’ajouter que Vahid touchait deux millions de dirhams en France. Son salaire est deux fois plus élevé que celui d’Hervé Renard.

Rappelons qu’Hervé Renard avait annoncé samedi 20 juillet sur sa page officielle qu’il quittait les Lions de l’Atlas. Le coach français avait écrit un long message pour faire son annonce et remercier par la même occasion les supporters qui l’ont soutenu durant ces années.

