Coupes africaines: weekend chaud pour le WAC, le Raja, l’AS FAR et la RSB !

C’est un week-end décisif pour les quatre équipes engagées dans les deux coupes africaines. Seul le Raja de Casablanca semble, en effet, rassurer durant ce stade de la compétition, après son succès contre les champions du Liberia, LPRC Oilers. Les Verts devront, ainsi, réitérer leur victoire durant la rencontre prévue ce samedi, ce qui permettra aux hommes du coach tunisien, Chebbi, d’accéder à la phase des poules.

La mission du WAC s’annonce, de son côté, plus compliquée en recevant, dimanche, le Hearts of Oak du Ghana, après sa défaite lors du match aller par la petite marque d’un but à zéro. Les Rouges devront, durant cette rencontre, montrer un sursaut d’orgueil en vue de pouvoir décrocher leur qualification face à une coriace équipe ghanéenne qui a montré beaucoup de détermination lors du match aller à Accra. Pour la Coupe de la confédération africaine, la RSB devra passer sans grands problèmes au prochain tour après son succès crucial en Tunisie face à l’équipe de Ben Guerden, qui participe pour la première fois à une compétition continentale.

L’équipe orange possède, en effet, tous les atouts pour réitérer leur victoire sur cette équipe tunisienne qui n’a pas montré de qualités durant le match aller. Si la RSB devra compter sur l’expérience de ses joueurs, les FAR devront, quant à eux, se surpasser durant leur rencontre face à la JSK. Les Algériens, qui ont réussi à surprendre l’équipe militaire lors du match aller à Rabat, sera une équipe difficile à négocier, même si les FAR gardent leurs chances intactes pour réaliser un exploit qui leur permettra de poursuivre leur aventure africaine.

Younes Bennajah