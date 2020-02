Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions africaine et de la Coupe de la CAF ont lieu en ce moment au Caire, en Egypte.

Quatre équipes marocaines sont en lice: le Wydad et le Raja de Casablanca (Ligue des champions) et la Renaissance sportive de Berkane et le Hassania d’Agadir (Coupe de la CAF).

M.D.