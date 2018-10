Coupe du Trône: voici la date et le lieu des demi-finales

Rappelons que les Rouges et Blancs se sont imposés dimanche 7 octobre au complexe Mohammed V de Casablanca contre l’OCS pour atteindre le carré d’or de la prestigieuse compétition. Les Verts, quant à eux, ont battu le RCOZ en déplacement et ont ainsi décroché leur ticket de qualification.

