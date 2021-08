Coupe Mohammed VI: Moutouali adresse un message aux Marocains

Le capitaine du Raja de Casablanca, Mouhsine Moutouali, a adressé un message aux supporters du club et aux Marocains en général, concernant la finale de la coupe Mohammed VI des clubs champions, qui opposera les Verts à l’Ittihad saoudien.

Sur son compte Instagram, Moutouali a assuré que toutes les composantes de l’équipe sont prêtes pour cette finale, et déterminées à remporter ce titre, dont le nom est précieux pour tous les Marocains. « Nous ferons tout notre possible pour remporter ce précieux titre, pour honorer le football marocain et offrir à notre grand club le meilleur sacre de son histoire », a-t-il écrit.

Notons que la finale aura lieu le 21 août au complexe Moulay Abdellah à Rabat.

M.F.