Coupe Mohammed VI: le Raja et le WAC annoncés

Lors de sa récente visite au Maroc, Turki Al Sheikh, président de l’Union arabe de football, avait indiqué que la prochaine édition de la Coupe arabe des clubs portera le nom de “Coupe Mohammed VI des clubs champions”, et que la finale se jouera à Rabat en 2020.

L’Union arabe de football désigne les équipes les plus populaires du monde arabe qui prendront part à la compétition. Deux clubs ont été élus pour représenter le royaume. Il s’agit du Wydad et du Raja de Casablanca, connus non seulement sur le plan arabe, mais dans le monde entier.

Notons que lors de la précédente édition, le WAC a été éliminé en huitième de finale par l’Étoile Sportive du Sahel qui a remporté la compétition. Le club tunisien est parvenu également à stopper le Raja en quart de finale. En 2017, le FUS avait atteint la demi-finale.

N.K