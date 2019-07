Coupe Mohammed VI: la date du tirage au sort désormais connue

On connaît désormais la date du tirage au sort de la Coupe Mohammed VI des clubs arabes champions. Il aura lieu samedi 27 juillet à Rabat, a annoncé l’UAFA.

Trois clubs marocains participeront à cette édition de la Coupe, à savoir le Wydad, le Raja et l’Olympique Club de Safi.

Voici la liste des clubs qui seront de l’aventure:

Ittihad Jeddah et Al Chabab (Arabie Saoudite), Al Arabi, Al Koweït et Al Salmia (Koweït), Al Wasl et Al Jazira (Emirats Arabes Unis), Al Dhafar et Al Nasr (Oman), Ittihad Alexandrie et Al Ismaily (Egypte), Al Moharrek (Bahrein), El Nejma el Aahd (Liban), Al Al Hilal et El Merrikh (Soudan), Al Jaiech (Syrie), Al Chabab (Jordanie), Club sportif constantinois et l’USMA (Algérie), Al Ahly Tripoli (Libye), l’EST et l’ESS (Tunisie), Football Club Nouadhibou (Mauritanie), Nadi Al-Shorta et les Forces aériennes (Irak) et Hilal Al Qods (Palestine).

La première édition de la compétition avait été remportée par l’Etoile du Sahel qui a battu Al Hilal du Soudan en finale (2-1).

Notons par ailleurs que l’ex-président de l’Union arabe de football Turki Al-Sheikh avait annoncé, après avoir rencontré le roi Mohammed VI, que la prochaine édition de la Coupe arabe des clubs portera son nom.

A.K.A.