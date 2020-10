Coupe Mohammed VI: grande nouvelle pour les fans du Raja

Le directeur de la coupe Mohammed VI des clubs champions, Talal Al Cheikh, a déclaré que les dates des demi finales de la compétition seront fixées la semaine prochaine. Le Raja de Casablanca va affronter le club égyptien d’Al Ismaïli, tandis que la deuxième demi-finale opposera les clubs saoudiens de l’Ittihad et du Chebab.

Al Cheikh a déclaré à la chaîne Saudi Sport : « Nous voulons que l’écart entre les demi-finales et la finale soit très court. Par exemple, si l’Ismaïli se qualifie, il restera au Maroc pour jouer la finale après quelques jours et ne retournera pas en Egypte ». Et d’ajouter : « Nous allons fixer les dates des matchs la semaine prochaine, en coordination avec toutes les fédérations locales ».

Pour rappel, Le Raja affronte l’Ismaïli en phase retour de la demi-finale, après avoir perdu par un but à zéro en phase aller. Cette rencontre était programmée en mars dernier mais a été reportée à cause de la pandémie de coronavirus.

M.F.