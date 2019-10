Coupe Mohammed VI: ce que remportera le vainqueur

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions de football se déroulera samedi à Riyad.

Trois clubs marocains se sont qualifiés pour ce tour, en l’occurrence le Raja de Casablanca, le Wydad de Casablanca et l’Olympic de Safi.

L’Égypte sera représentée par deux équipes, à savoir Ittihad Alexandrie et Ismaily, tandis que l’Arabie Saoudite a placé deux clubs au prochain tour (Ittihad Djeddah et Al-Shabab Riyad).

Les deux autres nations qui ont su placer deux clubs aux huitièmes de finale sont les Émirats arabes Unis et l’Irak. Elles seront représentées par Al Wasl et Al Jazira (Émirats) et Police Club et Al-Qowa Al-Jawiya (Irak).

Les places restantes ont été partagées par la Tunisie avec l’Espérance de Tunis, la Mauritanie (FC Nouadhibou), l’Algérie (Mouloudia Club d’Alger), le Bahreïn (Al Muharraq Club) et la Jordanie (Shabab Al-Ordon Club).

Le vainqueur du trophée empochera une enveloppe de 6 millions de dollars, alors que le finaliste décrochera 2,5 millions USD.

A noter que les matchs des huitièmes de finale se disputeront en aller et retour.

S.L. (avec MAP)