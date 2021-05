Coupe du Trône: les Faraouis font tomber le Raja en demi-finales (VIDEO)

L’AS FAR s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Trône (saison 2019-2020), en battant le Raja de Casablanca (1-1, 5-3 t.a.b), ce mercredi soir au complexe Moulay Abdellah de Rabat.

Les deux équipes se sont quittées à égalité un but partout au terme du temps réglementaire et des prolongations. Mahmoud Benhalib a ouvert le score pour les visiteurs à la 53e minute, avant qu’Omar Jerrari ne remette les pendules à l’heure pour les militaires à la 70e minute.

Suite à la séance de tirs au but, la chance a finalement souri à l’AS FAR qui s’est imposé sur le score de 5 à 3. Par ailleurs, le Wydad de Casablanca et le Raja de Béni Mellal ont validé leur ticket pour les demi-finales en évinçant respectivement le Chabab Mohammédia et le Hassania d’Agadir.

Le match de clôture de ces quarts de finale se déroulera jeudi et mettra aux prises le Moghreb de Tétouan et le Maghreb de Fès.

JL