Coupe du Trône: le Wydad bat le Chabab Mohammédia et file en finale (VIDEO)

Le Wydad de Casablanca s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Trône (saison 2019-2020), en battant 4-0 le Chabab Mohammedia (SCCM), ce mercredi soir au complexe Mohammed V de Casablanca.

Les réalisations du WAC ont été l’œuvre de Ayoub El Kaabi (26e et 45e+1) et de Walid El Karti (56e et 63e).

Lors du match d’ouverture de ces quarts de finale, le Raja de Béni Mellal s’était qualifié mardi pour les demi-finales de la Coupe du Trône de football en battant le Hassania d’Agadir sur le score de 2 buts à 0.

Jeudi, pour le compte du même tour, le Moghreb de Tétouan croisera le fer contre le Maghreb de Fès.

JL