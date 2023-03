Coupe du Trône: le tirage complet des huitièmes de finale

Par LeSiteinfo avec MAP

Le match devant opposer le FUS de Rabat à l’Olympic de Safi sera l’affiche des huitièmes de finale de la Coupe du Trône de football (saison 2021-2022), à l’issue du tirage au sort effectué jeudi au complexe Mohammed VI de football à Salé.

Fussistes et Safiots, qui occupent respectivement les 3è (38 pts) et 5è (30 pts) places de la Botola Pro D1 Inwi, auront à cœur de valider leur billet pour le prochain tour, où le vainqueur de ce duel retrouvera le gagnant du huitième entre l’AS FAR et le Stade Marocain.

D’autres belles confrontations sont au programme de ces huitièmes, qui seront disputés à partir du 26 mars, à l’instar des matches entre le Hassania d’Agadir et le Raja de Casablanca, ou encore le duel entre l’Ittihad de Tanger et le Wydad de Casablanca.

Voici les résultats du tirage au sort :

1. FUS de Rabat – Olympic Safi

2. Difaa El Jadida – Jeunesse Ben Guerir

3. Chabab Houara – Renaissance Zemamra

4. Chabab Fath Athletic Casablancais – Chabab Mohammedia

5. AS FAR – Stade Marocain

6. Hassania Agadir – Raja Casablanca

7. Ittihad Tanger – Wydad Casablanca

8. Olympique Khouribga – Renaissance Berkane

Quarts de finale :

9. Vainqueur match 5 vs vainqueur match 1

10. Vainqueur match 3 vs vainqueur match 8

11. Vainqueur match 4 vs vainqueur match 6

12. Vainqueur match 2 vs vainqueur match 7

Demi-finales :

13. Vainqueur match 10 vs vainqueur match 9

14. Vainqueur match 12 vs vainqueur match 11.

S.L.