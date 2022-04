Coupe du Trône : Le Raja de Casablanca bat le Raja Beni Mellal aux tirs au but

Le Raja de Casablanca s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Trône de football, en s’imposant sur la pelouse du Raja de Béni Mellal par 4 tirs au but à 2 (temps réglementaire: 3-3, prolongations: 3-3), dimanche en huitième de finale.

Les Verts on scoré lors du temps réglementaire par le biais de Hamid Aheddad, auteur d’un doublé (29è pen, 58è) et Jawad Herkass (90), alors que les buts des Mellalis ont été inscrits par Khalid Ait Ourkhane (35è, pen), Mouad Goullouss (46è) et Achraf Rharib (57è, pen).

Le Raja de Casablanca rejoint, en quarts, le Wydad de Casablanca, le FUS Rabat, le Maghreb Fès, l’Union Touarga, le Youssoufia Berrechid et l’Association Mansouria.

RA