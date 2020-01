Coupe du roi: qualification dans la douleur pour le Barça et le Real (VIDEOS)

Barcelone et le Real Madrid se sont qualifiés dans la douleur pour les 8es de finale de la Coupe d’Espagne au détriment de clubs de 3e division. Les Catalans l’ont emporté notamment grâce à un doublé d’Antoine Griezmann sur le terrain de l’UD Ibiza. Sans Lionel Messi, Sergio Busquets et Gerard Piqué, laissés au repos par l’entraîneur Quique Setien, l’équipe catalane a concédé l’ouverture du score aux locaux par l’intermédiaire de Javier Perez Mateo dès la 9e minute.

Griezmann a égalisé à la 72e minute pour le Barça, qui a remporté à 30 reprises le trophée, avant que l’attaquant international français ne donne un avantage définitif aux Catalans (90+4).

De son côté, le Real Madrid s’est imposé 3-1 sur sur la pelouse d’Unionistas Salamanque, également pensionnaire de 3e division, dans une rencontre plus serrée qu’il n’y paraît.

Gareth Bale a ouvert le score (18e), mais Salamanque a égalisé d’une frappe enroulée après une percée plein axe (57e). Malgré le 2e but du club merengue sur un “csc” (62e), Zinedine Zidane a dû attendre la toute fin du match et le but du break de Brahim Diaz (3-1, 90e+2) pour souffler.

Qualifié surprise, Tenerife, 17e de D2, s’est défait de Valladolid, club de l’élite, 2-1 grâce à un penalty obtenu et transformé en fin de match (85e).

mardi

Huelva (D3) – (+) Osasuna 2 – 3 a.p.

(+) Real Saragosse (D2) – Majorque 3 – 1

(+) Séville – Levante 3 – 1

mercredi

UD Ibiza (D3) – (+) Barcelone 1 – 2

Elche (D2) – (+) Athletic Bilbao 1 – 1 t.a.b.

Badalone (D3) – (+) Grenade 1 – 3 a.p.

UD Logroñés (D3) – (+) Valence CF 0 – 1

Unionistas de Salamanca (D3) – (+) Real Madrid 1 – 3

(+) Tenerife (D2) – Valladolid 2 – 1

Gérone (D2) – (+) Villarreal 0 – 3

(+) Real Sociedad – Espanyol Barcelone 2 – 0

Jeudi 23 janvier

(18h00) Ebro (D3) – Leganés

Mirandés (D2) – Celta Vigo

(20h00) Cultural Leonesa (D3) – Atlético Madrid

CD Badajoz (D3) – Eibar

Rayo Vallecano (D2) – Betis Séville

S.L. (avec MAP)