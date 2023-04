Coupe du Roi : le Real Madrid surclasse le Barça (0-4)

Le Real Madrid, battu 1-0 à l’aller, a renversé la situation et s’est imposé 4-0 au Camp Nou, mercredi contre le FC Barcelone, pour rejoindre Osasuna en finale de la Coupe du Roi d’Espagne de football.

Les Merengues doivent leur exploit à trois buts et une passe décisive de Karim Benzema. Ainsi, ils ont débloqué leur compteur juste avant la pause, sur un contre éclair mené par Vinicius et Benzema (45e+1), puis le Ballon d’Or 2022 a propulsé son équipe vers la finale en plaçant un ballon parfait à la base du poteau gauche de Marc-André ter Stegen (50e) et en transformant un pénalty provoqué par Vinicius (58e) au retour des vestiaires, avant de conclure son triplé à la 81e.

Dans l’autre demi-finale, mardi, Osasuna s’est qualifié en accrochant le nul 1-1 après prolongation contre l’Athletic Bilbao, après avoir remporté la manche aller 1-0 à domicile.