Coupe du Roi et Supercoupe d’Espagne: ce qui va changer

La Fédération royale espagnole de football (RFEF) a adopté, lundi lors d’une assemblée générale extraordinaire, un nouveau modèle pour la Coupe du Roi et la Supercoupe d’Espagne.

Adopté à une majorité écrasante -92 voix pour et 2 contre-, le nouveau modèle de la Coupe du Roi permettra à 118 équipes de football, toutes divisions confondues, de prendre part à cette compétition au lieu de 83 actuellement, indique la RFEF dans un communiqué sur sa page web.

En outre, toutes les phases de la Coupe, à l’exception des demies-finales, seront jouées en une seule rencontre, au lieu de matchs aller-retour.

Pour ce qui est du nouveau format de la Supercoupe d’Espagne, cette compétition deviendra une finale à quatre entre le champion et le vice-champion de la Liga et le vainqueur et finaliste de la Coupe du Roi.

Ce nouveau format en “final four” remplacera le match de la Supercoupe opposant normalement le champion de la Liga au vainqueur de la Coupe du Roi. Elle se jouera ainsi en trois matchs au lieu d’un seul, à savoir deux demies-finales et une finale.

La Super-coupe d’Espagne dans sa nouvelle formule devra se jouer cette année, une fois la décision adoptée par l’assemblée générale de la RFEF. Selon le nouveau modèle, la Super-coupe d’Espagne pourra aussi se jouer en dehors du pays ibérique.