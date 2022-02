Coupe du roi: Ancelotti s’exprime après l’élimination du Real Madrid

Le Real Madrid a été éliminé en quart de finale de la Coupe du Roi d’Espagne jeudi par l’Athletic Bilbao sur le score de 1-0.

En l’absence de Karim Benzema et Mendy, blessés, et Marcelo, sanctionné, les hommes de Carlo Ancelotti ont cédé à la 89e minute sur une frappe d’Alex Berenguer.

« On est blessés, parce que l’on veut toujours gagner toutes les compétitions. On a deux autres compétitions où l’on est bien positionné. On savait que ça allait être un match compliqué, et en plus on avait des absents… On a joué sans avant-centre pur », a dit Anceloti après le match.

Après sa qualification, Bilbao, qui a éliminé également le Barça, rejoint Valence, le Rayo Vallecano et le Betis Séville en demi-finales.

