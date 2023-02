Coupe du monde: Sofyan Amrabat revient sur l’exploit des Lions de l’Atlas

Sofyan Amrabat est revenu sur l’épopée des Lions de l’Atlas en Coupe du monde. Dans une interview accordée au site de l’UEFA, l’international marocain a indiqué que l’exploit du Maroc a créé la surprise au Qatar.

«C’était incroyable. Je pense que personne ne s’attendait à ce que nous allions aussi loin, mais je dirais que nous l’avons tous mérité. Nous avons travaillé très dur et nous avons fait preuve de combativité et d’un super esprit d’équipe.Donc voilà, je pense que c’était mérité. C’était génial d’avoir pu rendre tant de personnes heureuses aux quatre coins du monde. On a vu des scènes de joie aux Pays-Bas, en Belgique, en France, en Espagne, et au Maroc bien sûr», a confié Amrabat.

Pour le Lion de l’Atlas, son meilleur souvenir est d’avoir pu apporter tant de joie aux supporters. «Pouvoir rendre les gens heureux est l’une des raisons pour lesquelles vous jouez au football, surtout quand ça touche au Maroc… C’était génial de pouvoir apporter une telle joie à notre peuple. Je pense aussi que pendant le tournoi, presque tout le monde était derrière nous : l’Afrique entière, tout le monde arabe, mais aussi une partie de l’Europe. C’est quelque chose de très flatteur pour nous», a-t-il souligné.

Par ailleurs, Amrabat s’est penché sur sa façon de gérer la pression lors des grands rendez-vous.

«Je ne ressens pas de pression car je sais que je donne toujours le meilleur de moi-même sur le terrain. Je fais tout mon possible pour aider l’équipe à gagner. Quand je me regarde dans le miroir après le match, je sais que j’ai tout donné. Je fais toujours de mon mieux et on ne peut pas vous en demander plus. C’est pour ça que je ne ressens pas la pression», a expliqué le joueur.

H.M.