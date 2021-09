Coupe du monde de futsal: les Lions de l’Atlas aux anges après la qualification (VIDEO)

L’équipe nationale de Futsal a décroché la première qualification de son histoire au deuxième tour de la Coupe du monde, qui se tient actuellement en Lituanie.

Après une victoire contre les Îles Salmon (6-0) et deux matches nuls contre la Thaïlande (1-1) et le Portugal (3-3), les poulains de Hicham Dguig ont réussi à réaliser cette qualification historique en occupant la deuxième place du groupe C.

Les champions d’Afrique affronteront le Venezuela en 8e de finale le mercredi 22 septembre. Une séquence vidéo montre les Lions de l’Atlas célébrer cette qualification en dansant sur une chanson indienne, dans une ambiance bon enfant.

M.F.