Coupe du Monde 2022 : la date d’ouverture avancée d’une journée

Le comité organisateur de la Coupe du Monde 2022 au Qatar a décidé de changer la date d’ouverture de l’événement.

La compétition footballistique tant attendue sera tenue le 20 au lieu du 21 novembre. La FIFA et le comité d’organisation auraient accepté ce changement, faisant avancer la rencontre d’inauguration entre le Qatar et l’Équateur d’une journée. Cela place le match entre le Sénégal et les Pays-Bas au second lieu du tournoi.

Le bureau du Conseil de la FIFA, sous la supervision du président, Gianni Infantino, ainsi que les dirigeants de chaque confédération continentale (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, CAF, AFC et OFC), doivent toutefois approuver cette décision. Une fois actée, la Coupe du monde sera officiellement tenue du 20 novembre au 18 décembre prochain.

A.O.