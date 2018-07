Coupe du monde 2018: toutes les affiches des quarts de finale

La Suède et l’Angleterre ont décroché, ce mardi, leurs tickets pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2018, après s’être imposées respectivement face à la Suisse (1-0) et à la Colombie (1-1, 4-3 tab) lors des deux derniers 8es de finale.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK