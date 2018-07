Mondial 2018: Mustapha Hadji dit tout sur la participation marocaine

Par la voix de son ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, le Maroc envoie un message très fort à ses voisins de l'est.

Par ailleurs, Hadji a évoqué la déclaration de Medhi Benatia qui avait taclé, après la défaite contre l’Iran, certains membres du staff. La polémique avait, en effet, enflé parce que certains observateurs ont estimé que le message lui était adressé. A ce propos, l’ancien Lion de l’Atlas a essuyé d’un revers de main toutes ces rumeurs et assuré que le joueur de la Juventus est «un petit frère». «Je ne veux pas trop m’attarder dessus. Après des défaites, on peut s’emporter, avoir des déclarations à chaud, mais les garçons ont toujours bien réagi après les matchs», a-t-il souligné.

En parallèle, le Ballon d’Or africain 1998 a qualifié la sanction de la FIFA contre la FRMF de “lourde” et “d’injuste”, précisant que la réaction des joueurs et du staff était “normale” après l’acharnement dont ils ont été victimes. Il a également défendu, par la même occasion, les supporters marocains qui, selon lui, ont été les stars du Mondial. «Ce ne sont pas des voyous, ni des hooligans, mais des gens qui aiment le football avec passion et qui ont ressenti une injustice», a-t-il expliqué.