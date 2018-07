Coupe du monde 2018: le tableau des quarts de finale

La Belgique s’est imposée face au Japon (3-2), ce lundi en 8es de finale de la Coupe du monde 2018.

Les Belges ont réussi une incroyable remontada en inscrivant trois buts grâce à Jan Vertonghen (69′), Marouane Fellaini (74′) et Nacer Chadli (90+4′).

La Belgique affrontera ainsi le Brésil, qui s’est imposé face au Mexique plus tôt dans la journée, en quarts de finale de la compétition planétaire.

Rappelons que le premier quart de finale de la Coupe du monde russe opposera la France à l’Uruguay, alors que le deuxième opposera les Russes aux Croates. On pourrait avoir une demi-finale France Vs Brésil et une autre Croatie Vs Angleterre…mais rien n’est joué d’avance.

Le tableau des quarts de finale:

France – Uruguay, le 6 juillet (15h)

Brésil – Belgique, le 6 juillet (29h)

Suède ou Suisse – Colombie ou Angleterre, le 7 juillet (15h)

Russie – Croatie, le 7 juillet (19h)