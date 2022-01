Coupe d’Espagne: le Betis en quarts aux dépens de Séville (VIDEO)

Le Betis Séville a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Roi en Espagne en surclassant (2-1) le Séville FC à l’issue d’un match achevé dimanche, au lendemain de l’interruption de la rencontre avant la pause après le jet d’un projectile sur un joueur.

Après l’ouverture du score de Papu Gomez pour le Séville FC (35e) et l’égalisation de Nabil Fékir quatre minutes plus tard sur un magnifique corner direct samedi, la rencontre avait été interrompue juste avant la mi-temps après le jet d’une barre en plastique qui a atteint le milieu de terrain du Séville FC Joan Jordan à la tête.

Dimanche, au cours de la fin de la rencontre, Sergio Canales a offert la victoire au Betis (73e) dans un stade Benito-Villamarin à huis clos en raison des incidents de la veille.

Le Betis a ainsi rejoint Majorque, le Rayo Vallecano et Valence en quarts de finale de Coupe du Roi. Les trois matches des 8es de finale restants, dont ceux de l’Atlético Madrid, du Real Madrid et du FC Barcelone, auront lieu les mercredi 19 et jeudi 20 janvier.