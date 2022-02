Coupe de la Ligue: Liverpool sacrée au terme d’une séance de tirs au but interminable

Liverpool a décroché le titre de la coupe de la ligue anglaise (0-0, 11-10 t.à.b), dimanche à Wembley, à l’issue d’un match nul et vierge contre Chelsea qui a contraint les deux équipes à une séance de tirs au but ou même les gardiens ont eu l’occasion de tenter leur chance.

Durant le temps réglementaire, les deux équipes n’ont pas été en mesure de s’inquiéter mutuellement et même quand Joël Matip a ouvert la marque pour les Reds (67e), son but a été refusé après le recours à l’assistance vidéo. Les 30 minutes de temps additionnel n’ont rien changé à la donne et les deux équipes ont dû aller à la séance de tirs au but pour se départager.

Les des deux équipes semblaient être préparées pour cet exercice puisqu’après 10 tirs de chaque côté, aucun joueur n’a raté. Quand le tour des gardiens est arrivé, Kelleher, le portier des Reds, a réussi à tromper le gardien espagnol Kepa qui, lui, a raté son tir, abandonnant par la même le titre aux hommes de Jurgen Klopp.

