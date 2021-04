Coupe de la CAF: victoire inutile pour Berkane

La Renaissance de Berkane (RSB), déjà éliminée, a disposé de l’équipe camerounaise de Coton Sport (2-1), mercredi soir à Berkane, lors de la 6e et dernière journée (groupe B) de la Coupe de la CAF.

Omar Namsaoui (9e) et Hamdi Laachir (52e) ont marqué les buts des Berkanis, alors que Lambert Gueme Araina (87e) a réduit l’écart pour les Camerounais.

Dans l’autre match comptant pour ce groupe, le club algérien de la JS Kabylie a pris le meilleur sur Napsa Stars de Zambie (2-1).

Au terme de cette journée, la JS Kabylie a terminé en tête avec 12 points, devant Coton Sport (9 pts). Les deux clubs avaient assuré leur qualification aux quarts de finale lors de la 5è journée, après la défaite à l’extérieur de la RS Berkane face à Napsa Stars (1-0). Les Berkanis ont pris la 3è place avec 8 points, devant Napsa Stars (4 pts).

Le seul représentant marocain encore en lice dans cette compétition, le Raja de Casablanca, a battu plus tôt Nkana de Zambie (2-0) et terminé en tête de la poule D. Le Raja et les Egyptiens de Pyramids se sont qualifiés pour les quarts de finale.

DM