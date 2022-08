Coupe de la CAF: mauvaise nouvelle pour l’adversaire de l’AS FAR

La Confédération Africaine de Football (CAF) vient de mettre une claque au club nigérian, qui espérait jouer contre les FAR dans son fief.

Alors que la rencontre aller de la Coupe de la Confédération entre l’AS FAR et le Remo Stars F. C. se jouera au Maroc entre le 9 et 11 septembre prochain, le club nigérian tablait sur un retour dans son stade, entre le 16 et le 18 septembre.

La CAF vient de rendre son verdict après avoir inspecté le terrain en question, et a jugé qu’il ne répondait pas à plusieurs points lui permettant d’accueillir une quelconque rencontre.

D’après plusieurs rapports datant du 27 août, le stade du Remo Stars ne disposerait pas d’un bon éclairage, sa pelouse ne répondrait pas aux standards de la CAF en la matière, sans parler de l’état des vestiaires de l’équipement général du terrain.

A.O.