Coupe de la CAF: les ennuis s’accumulent pour le Raja

Les ennuis du Raja n’en finissent pas. Le club bidaoui, qui joue ses dernières chances en Coupe de la CAF au Congo contre l’AS Otoho dimanche 17 mars, sera privé de plusieurs cadres.

Il s’agit de Badr Banoune et d’Ilias Haddad, suspendus pour cumul de cartons jaunes. Et ce n’est pas tout. Le défenseur central, Sanad Al Ouarfali, est également indisponible à cause de la blessure.

La tâche devient donc de plus en plus compliquée pour le coach du club, Patrice Carteron. Le technicien français devra trouver des solutions pour résoudre cette équation, surtout en défense avec l’absence des deux piliers de sa charnière arrière.

Champions en titre, les Verts sont dans l’embarras après le nul contre le HUSA (0-0). Derniers du classement avec 4 points, ils sont dans l’obligation de s’imposer et espérer un faux pas du Hassania contre la RSB pour se qualifier.

