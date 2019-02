Coupe de la CAF: les 3 clubs marocains concèdent le nul (VIDEOS)

Le Raja a ramené un nul précieux (1-1) de son déplacement à Agadir face au HUSA, en match comptant pour la première journée de la phase de poules de la Coupe de la CAF.

Yajour a inscrit l’unique but des verts à la 54e minute avant que Mehdi Oubila ne riposte d’un joli coup franc à la 62e minute pour les Gadiris.

L’autre club marocain, qui a hérité de ce même groupe A, à savoir, la RSB, a également fait match nul à l’extérieur face au Otôho d’Oyo (1-1). Cabwey a ouvert le score avant le fin de la première mi-temps pour les Congolais, avant que Mohamed Abdelaziz n’égalise in extremis à la 89e minute.

Le score aurait pu être plus lourd si Bakr El Helali n’avait pas raté deux penaltys, le premier à la 44è minute et le second à trois minutes de la fin du temps réglementaire.

A.K.A.