Coupe de la CAF: l’entraîneur de l’AS FAR s’exprime après la qualification

Par LeSiteinfo avec MAP

L’entraîneur de l’AS FAR, Fernando Da Cruz, a exprimé son satisfecit après la qualification, dimanche soir, de son équipe pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine (CAF).

L’AS FAR a décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), après son match nul (1-1) contre le club togolais de l’ASKO de Kara, dimanche soir à Lomé, à l’occasion de la 6-ème journée (groupe C) de la phase de poule de cette compétition.

Mené à la 24-ème minute après le but de Barowheou Justin Yeré, la formation marocaine est revenue au score grâce à Edison Borges (40ème minute ). Après le match, Fernando Da Cruz, l’entraîneur de l’AS FAR s’est montré élogieux envers sa troupe. En conférence de presse d’après match, Fernando Da Cruz a exprimé son satisfecit après la qualification de son équipe.

» Je suis vraiment satisfait de la prestation de mes joueurs ce soir. Je les félicite énormément puisque malgré le carême, ils ont été à la hauteur .Nous avons joué dans des conditions compliquées, notamment l’état de la pelouse qui n’était pas bonne, mais aussi le climat qui est humide », a dit Da Cruz.

« Malgré ces éléments, mes joueurs ont été énormes et nous avons réussi à décrocher non seulement la qualification mais également la première place du groupe C. Nous allons maintenant commencer par préparer les quarts de finale, » , a déclaré le technicien français qui a également souligné le manque d’efficacité de ses joueurs en première période notamment. » En première période, on pouvait marquer un ou deux autres buts mais mes attaquants n’ont pas été lucides devant les buts, la faute aussi au gardien de l’Asko de Kara qui a sorti un ou deux parades », a-t-il précisé.

Par ailleurs, Fernando Da Cruz a fait un clin d’œil à l’équipe féminine de l’AS FAR qui vient de remporter la Coupe du Trône de football face au Sporting Casablanca sur le score de 5 buts à 0, samedi au Complexe Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat.

» C’est un week-end doublement béni pour notre club puisque notre équipe féminine vient de remporter la Coupe du Trône et je les félicite pour cette performance », a-t-il dit. Naturellement les joueurs de l’AS FAR sont également heureux après cette qualification. « On savait que le match allait être difficile et nous avions tout donné. On vient de prendre un point précieux qui nous qualifie, et nous sommes vraiment satisfaits. », a déclaré à la MAP, Bakari Mané.

L’attaquant sénégalais de l’AS FAR croit en la capacité de son équipe à aller chercher ce trophée. » Nous allons travailler dur pour aller chercher le titre, tout est possible », a-t-il ajouté. Son coéquipier Joseph Guédé Gnadou est tout aussi heureux. « Nous sommes en joie, c’est un réel plaisir pour toute une équipe, toute une ville. Ça fait plusieurs années que nous ne sommes pas qualifiés pour les quarts de finale. Nous sommes vraiment heureux de ramener cette qualification à la maison », a déclaré le joueur de l’AS FAR.

Avec 11 points, l’AS FAR termine premier du groupe C devant Pyramids FC, qui décroche le second ticket qualificatif de cette poule avec 11 points après sa victoire face à Future FC (2-1). Future FC d’Égypte et le club togolais de l’Asko de Kara terminent respectivement 3ème et 4ème de la poule. Dix-huit ans après son seul titre en Coupe CAF, l’AS FAR est toujours dans la course pour décrocher son second sacre continental. Forts de leurs premières places dans le groupe C, les militaires auront l’avantage de disputer leur match retour du quart de finale à domicile. Le club marocain connaîtra son adversaire des quarts de finale le 5 avril prochain à l’issue du tirage au sort qui sera effectué par la CAF au Caire en Egypte.

S.L.