Coupe de la CAF: l’entraîneur de la RS Berkane s’exprime après la remontada

La large victoire (4-1) de la Renaissance sportive de Berkane (RSB) sur le TP Mazembe en demi-finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), et sa qualification pour la finale de cette compétition, est le fruit de la solidité mentale dont ont fait preuve les Oranges, a estimé, dimanche soir, l’entraîneur de la RSB, Florent Ibenge.

« Je crois que mentalement nous avons été très présents (…) J’ai demandé à mes joueurs de rester très calmes quoi qu’il arrive et de se concentrer sur le jeu, car on jouait pour gagner », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à l’issue du match retour, disputé sur la pelouse du Stade municipal de Berkane.

Les Berkanis ont ouvert la marque par l’intermédiaire de Bakr El Hilali (10è), alors que Philippes Kinzumbi a égalisé une minute plus tard.

En seconde partie, Larbi Naji a redonné l’avantage aux locaux (79è), avant que Youssef El Fahli ne marque un doublé (88è, s.p., 90è+6).

“On a commencé le match comme il le fallait, et puis Mazembe est revenu dans le score à la faveur d’une erreur individuelle, mais on a pas paniqué (…) On a su conserver le ballon, se créer des occasions et marquer des buts”, s’est félicité M. Ibenge, satisfait de la performance de ses joueurs.

Le match aller s’était soldé sur une victoire du TP Mazembe par 1 but à 0.

“Le football, c’est la tête avant les jambes. On était concentrés uniquement sur le match retour. Maintenant qu’on est qualifiés, on va commencer tout de suite à préparer la finale et essayer de décortiquer notre prochain adversaire”, a-t-il ajouté.

La finale de la Coupe de la CAF, qui se jouera vendredi prochain à Uyo (Nigeria), opposera la RSB à la formation sud-africaine d’Orlando Pirates, qui a éliminé les Libyens d’Al Ahli (aller 2-0, retour 0-1).

Le club orange jouera la 3ème finale de son histoire dans cette compétition, après une finale perdue en 2019 face au Zamalek et une autre remportée en 2020 aux dépens d’une autre équipe égyptienne, Pyramids FC.

S.L. (avec MAP)