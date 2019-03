Coupe de la CAF: le Raja quitte l’aventure sur une victoire (VIDEO)

Les Rajaouis n’étaient plus maîtres de leur destin en Coupe de la CAF, mais se devaient impérativement de battre l’AS Otôho d’Oyo pour espérer poursuivre l’aventure africaine.

Ils ont rempli leur contrat, en s’imposant 4-1 au Stade Marien Ngouabi d’Owando, mais la victoire du Hassania d’Agadir (HUSA) contre la Renaissance sportive de Berkane (1-0) les a privé de la qualification.

Dimitri Bissiki a marqué l’unique but des Congolais à la 16e minute de jeu. Mahmoud Benhalib a ouvert le score pour le Raja à la 41e minute avant que Sanad Al Ouarfali ne double la mise 3 minutes plus tard. Ayoub Nanah a marqué le 3e but des Verts à la 64e minute avant que Mouhcine Iajour n’enfonce le clou à la 87e minute.

Le Raja, qui occupe la 3e position avec 7 points, quitte donc la compétition. Les deux clubs du groupe A qualifiés sont ainsi la RS de Berkane et le HUSA.

A.K.A.