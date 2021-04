Coupe de la CAF: le Raja est arrivé en Egypte (VIDEO)

Sur Instagram, le Raja de Casablanca a révélé les détails de son voyage en Égypte en vue d’affronter le Pyramids FC en marge de la 4ème journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine.

La délégation des Verts est arrivée au Caire par « vol spécial ». Les éléments du Raja ont déjà participé à une séance d’entraînement, vendredi, pour préparer le match qui aura lieu dimanche soir .

Il est également prévu que l’équipe organise une dernière séance d’entraînement ce samedi, dans le stade de la défense aérienne, qui accueillera la rencontre.

Rappelons que le Raja de Casablanca a pris le meilleur sur la formation égyptienne de Pyramids FC par 2 buts à 0, dimanche dernier au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, en match comptant pour la 3è journée (groupe D) de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Le club casablancais s’est imposé grâce à des buts de Sherif Ekramy (15è, c.s.c) et Ben Malango six minutes plus tard (21è).

Suite à cette victoire, le Raja s’empare seul des commandes du groupe avec un total de 9 points, devant leur adversaire du jour (6 pts).