Coupe de la CAF: le Raja en finale! (VIDEO)

Les Verts se sont montrés dangereux face aux Nigérians, en inscrivant deux buts grâce à Zakaria Hadraf (45’+1) et un but CSC de Oladuntoye à la 88′. Le but d’Enyimba a été marqué à la 89e minute de jeu.

