Coupe de la CAF: le portier du Zamalek se méfie de la RSB

La Renaissance Sportive de Berkane a un rendez avec l’histoire, dimanche. Le club disputera la finale aller de la Coupe de la CAF, sur ses terres, contre le Zamalek.

A quelques heures de cette rencontre cruciale, le portier du club égyptien s’est livré à Le Site Info. Emad El Sayed a fait savoir que ce duel sera très difficile et se jouera sur des petits détails.

Et d’ajouter que ses coéquipiers sont concentrés et déterminés à arracher un score précieux lors du match aller. Il a par ailleurs précisé que le Zamalek possède un groupe solide et organisé malgré quelques absences de taille.

Le Zamalek est, en effet, privé de son avant centre, l’international marocain, Khalid Boutaib. Le club a également perdu les services de Mohamed Antar, Farjani Sassi, et Mustapha Fathi, pour cause de blessure.

Le coup d’envoi de ce match, tant attendu, sera donné à 22h00. Le match retour se jouera le 26 mai en Égypte sur la pelouse du stade international du Caire.

N.K