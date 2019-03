Coupe de la CAF: le HUSA met le Raja dans l’embarras (VIDÉO)

Le Raja de Casablanca a été accroché par le HUSA (0-0), ce dimanche dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de la Coupe de la CAF.

La tâche des hommes de Patrice Carteron se complique de plus en plus. Derniers du classement avec 4 points, ils sont dans l’obligation de s’imposer sur les terres d’AS Otoho Doyo, au Congo, et espérer un faux pas du Hassania pour se qualifier. Le club soussi affronte la RSB lors de la dernière journée.

Notons que la Renaissance sportive de Berkane reçoit, dimanche soir à 20H, l’AS Otoho. Les Berkanis peuvent garantir leur place en quarts de finale de la compétition en cas de victoire ou de nul.

K.B.